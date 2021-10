L’iniziativa del Cai Strada Storta: ritrovo alle 8 in piazza con partenza della prima coppia alle 8.30

All’arrivo alla baita di Cavagiozzo sarà possibile gustare polenta e burolle

LECCO – Conto alla rovescia per la tradizionale gara sociale di marcia alpina promossa dal Cai Strada Storta. L’appuntamento è per domenica 10 ottobre con la partenza alle 8.30 (ritrovo e iscrizioni alle 8) dal bar Vitali in piazza della Vittoria ad Acquate e arrivo alla baita degli alpini di Cavagiozzo.

Lì si potranno recuperare le energie con polenta taragna e burolle, dopo che i più talentuosi (o fortunati) verranno premiati.

Il costo è di 5 euro a persona. Almeno un membro della coppia deve essere socio Cai Strada Storta e non è consentito l’utilizzo di dispositivi Gps.