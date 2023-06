Cai Strada Storta, il 18 giugno il tradizionale raduno in memoria di Pino Negri

Alle ore 11.30 sarà celebrata la Santa Messa alla croce del Pizzo d’Erna

Pino Negri è stato uno dei quattro Ragni della Grignetta arrivati in cima al Cerro Torre nel 1974

LECCO – Domenica 18 giugno, ai Piani d’Erna, è in programma il tradizionale raduno in memoria di Pino Negri. Il Cai Strada Storta offre a tutti un’occasione unica per stare insieme e passare una giornata in allegria fra le nostre montagne. Dalle 8 alle 10 all’inizio del sentiero numero 1 località Deviscio e all’inizio del sentiero numero 18 Passo del Cammello saranno distribuite le contromarche per il ritiro di un gadget.

Alle ore 11.30 sarà celebrata la Santa Messa alla croce del Pizzo d’Erna con la partecipazione del coro San Giorgio di Acquate. Alle ore 12.30 in località Fonte della Salute possibilità di degustazione di polenta e taragna e vino.

LOCANDINA DELL’EVENTO E CURRICULUM PINO NEGRI