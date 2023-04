Cai Strada Storta. Il 7 maggio 32° raduno scialpinistico del Suretta

Come ogni anno saranno ricordati gli amici Franco Frigerio e Giambattista Castelnuovo

Salita al bivacco del Suretta e celebrazione della Santa Messa

LECCO – Domenica 7 maggio è in programma il 32° Raduno Scialpinistico del Suretta organizzato dal Cai Strada Storta di Acquate. “Come ogni anno ricorderemo i nostri due amici, Franco Frigerio e Giambattista Castelnuovo, con la salita al bivacco del Suretta e la celebrazione della Santa Messa in loro ricordo”.

Come da tradizione sarà un festa per tutti, scialpinisti e non… Il Cai Strada Storta auspica una presenza numerosa per una giornata da ricordare! Se le condizioni atmosferiche non permetteranno la salita al bivacco verrà celebrata solo la Messa commemorativa nella chiesetta di Monte Spluga.