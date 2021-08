Cai Strada Storta. In tanti alla vacanza in Valle Aurina: “Bilancio molto positivo”

Per il terzo anno ha partecipato anche una coppia con bimbo proveniente dalla Sicilia

LECCO – Si è da poco conclusa la vacanza estiva 2021 del Cai Strada Storta, tenutasi in Valle Aurina dal 6 al 23 agosto. L’organizzazione ha affittato un intero edificio, l’Hotel Andreas Hofer, un bellissimo albergo a 3 stelle di Lutago, per poi gestirlo autonomamente durante l’intera vacanza.

“Un bilancio molto positivo: si è approfondita la conoscenza della splendida Valle Aurina, che anche quest’anno ha regalato un meteo favorevole ed escursioni di ogni livello; si è soggiornato in una struttura veramente bella, in un’ottima posizione; si è avuta una fortissima partecipazione, in continuo crescendo (circa 1.300 presenze, + 42% rispetto scorso anno), per una media di quasi 80 persone al giorno”.

“Come sempre presenze di ogni età (dai piccolissimi di 1 anno sino ai fortissimi ultra ottantenni) e di ogni provenienza (palma d’oro della motivazione a una coppia con bimbo che per il terzo anno consecutivo viene dalla Sicilia!). Un mix variegato ma anche molto unito, tutti i nuovi ingressi si sono integrati nel gruppo molto velocemente. E per quanto riguarda la cucina, quest’anno si è goduto (è il caso di dirlo) di una piacevolissima collaborazione con il Ristorante il Giardino di Lecco: i cuochi Nicolas e Paolo (alias Limone) sono stati l’anima della cucina e hanno deliziato i palati dei soci della Strada Storta, raccogliendo svariate ovazioni. Un ringraziamento di cuore alle altre aziende che ci hanno supportato concretamente nell’organizzazione della vacanza: Bar Vitali, Carozzi Formaggi, Icam, Taurus”.

Sul fronte Covid non si sono registrati incidenti di percorso, merito anche dei requisiti richiesti e dei controlli: “Insomma è andato tutto molto bene, i complimenti e le parole di incoraggiamento dei soci sono una grande motivazione. Ma lo è soprattutto vedere i risultati di questi sforzi: nuove presenze, nuove amicizie… persone che non fanno una vacanza autonoma ma che hanno piacere nello stare insieme, che collaborano con gioia ed amicizia, che affrontano unite salite ed escursioni. Si costruiscono basi solide per un sodalizio che prima di tutto si basa sui Soci e sul vivere insieme la montagna, e questo ci lascia enormemente orgogliosi. Avanti così…”.