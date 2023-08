Cai Strada Storta: la tradizionale vacanza estiva in Austria

“La struttura che ci ha accolto è veramente bella – commentano gli organizzatori – molto grande e con una vista stupenda sull’intera valle. Il meteo della prima settimana non molto favorevole non ci ha scoraggiato dall’effettuare escursioni di ogni livello, fare ferrate, escursioni in mountain bike, giornate in piscina e alla SPA, scendere sullo slittino monorotaia, visitare Innsbruck e raccogliere porcini. Abbiamo avuto una fortissima partecipazione, in continuo crescendo, con la presenza di molte famiglie e bambini.