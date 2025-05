Il Cai Strada Storta presenta “Dalle Alpi alle Ande Peruviane”

Alessia Civicchioni e Lorenzo Negri parleranno il 16 maggio della loro avventura sulla Cordillera Blanca

La serata si terrà presso la sede Cai Strada Storta

LECCO – Il Gruppo Cai Strada Storta internazionalizza l’esplorazione montana e presenta, per venerdì 16 maggio, l’incontro “Dalle Alpi alle Ande Peruviane“, un resoconto dell’avventura sudamericana dei soci Alessia Civicchioni e Lorenzo Negri.

Durante la serata, che si terrà alle 21 presso la sede Cai Strada Storta in Via Rovereto 2, Alessia e Lorenzo accompagneranno il pubblico in Perù con il loro in un emozionante racconto del viaggio nella Cordillera Blanca: un’avventura tra cime maestose, cultura andina e intere giornate vissute a contatto con una natura selvaggia e affascinante.

La serata si presenta come un inno all’alpinismo e a chi ama la montagna in tutte le sue forme, dallo spirito della passeggiata locale ai grandi orizzonti del mondo. Si allega a questo link la locandina dell’evento.