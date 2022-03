Nel nuovo gruppo ingresso di tre quote rosa

Confermato anche il vicepresidente Marco Polvara

LECCO – A seguito della recente assemblea, è stato formato il nuovo Consiglio direttivo con i relativi incarichi. Il nuovo direttivo rimarrà in carica fino al 2025.

Presidente: Roberto Rigamonti

Vice Presidente: Marco Polvara

Segretario: Massimo Vitali

Tesoriere: Mattia Panzeri

Consiglieri:

Giorgio Riva

Marco Bonzi

Barbara Daprà

Aurelia Nava

Ausilia Agliati

Andrea Ravasi

Luigi Piatto

“Salutiamo l’ingresso dei nuovi consiglieri, ma soprattutto delle tre quote rosa, che porteranno brio al nostro mandato – hanno detto dal Cai Strada Storta -. Cogliamo l’occasione per invitare i soci alla prima escursione del nuovo Consiglio, adatta a tutti, che si terrà il prossimo 3 aprile. Andremo al monte Tremezzo, per godere della fantastica vista del nostro lago in compagnia”.

LOCANDINA GITA MONTE TREMEZZO