Cai Strada Storta: un 2025 all’insegna dell’avventura

Sabato 8 febbraio, i soci del gruppo hanno partecipato alla ciaspolata notturna al Monte Muggiò

A fine mese si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio per il triennio 2025-2028

LECCO – Il nuovo anno è iniziato a pieno ritmo per la Strada Storta (sottosezione del CAI Lecco), con le tradizionali attività sociali invernali, dove la neve è la protagonista. Come ogni anno, il 23 dicembre la Strada Storta ha concluso l’anno con la fiaccolata notturna ai Piani d’Erna, un appuntamento speciale per augurare buone feste ai suoi soci.

Anche nel 2024, un gruppo di soci è salito alla ferrata Gamma 1, mentre un secondo gruppo ha percorso il sentiero della Sponda, per poi riunirsi al bar Milani. Durante la discesa, hanno camminato sulla prima neve della stagione, che è diventata il filo conduttore delle tre gite sociali svoltesi nei primi mesi del 2025: due escursioni di scialpinismo, rispettivamente al Monte Cucco (Valchiavenna, SO) e al Piz Compagnun (Engadina, CH), e una ciaspolata notturna al Monte Muggiò (Giumello, LC).

Sabato 8 febbraio, un numeroso gruppo di soci e simpatizzanti della Strada Storta si è ritrovato alle 16 al parcheggio di via Caduti di Nassyria a Lecco per dirigersi in Valsassina. Una quarantina di temerari ha sfidato le avverse condizioni meteo con l’obiettivo di raggiungere l’Alpe Giumello, nel comune di Casargo (LC), a 1536 m di altitudine.

Arrivati al parcheggio degli impianti di sci, al calar della sera e con il cielo grigio di una giornata uggiosa, i partecipanti hanno notato che, salendo di quota, la pioggia si trasformava progressivamente in neve. Indossati gli scarponi e i frontalini, hanno imboccato la mulattiera a destra dell’impianto di risalita, percorrendo il versante sud del Monte Muggiò (1800 m).

Nonostante la serata nuvolosa, la neve e la leggera nevicata hanno reso l’atmosfera magica e unica. Dalla cima del monte, il gruppo ha potuto comunque ammirare la bellezza di questo balcone naturale sulle Alpi, sebbene quella sera le montagne fossero nascoste dalle nuvole, attraverso cui una debole luna faceva timidamente capolino. Dopo aver raggiunto la cima, contrassegnata dalla croce, il gruppo è disceso lungo l’erta pista da sci innevata, per proseguire e concludere la serata con una piacevole cena in compagnia al rifugio Shambhala.

Le prossime date da segnare per le attività della Strada Storta sono il 21 febbraio, in occasione dell’assemblea sociale, durante la quale si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio per il triennio 2025-2028, e il fine settimana del 22 e 23 febbraio, dedicato a un weekend sciistico a Pinzolo.