Calendario Ande 2021. Inizia il concorso fotografico: invia i tuoi scatti!

Montagne di Lombardia – Magnifica Visione, il nuovo progetto di Ande per il Calendario 2021

Il concorso fotografico aperto a tutti per far conoscere la bellezza delle nostre montagne

LECCO – Da oggi è possibile inviare le foto e partecipare al Concorso Fotografico “Montagne di Lombardia – Magnifica Visione” ideato dall’azienda lecchese Ande, attraverso il quale verranno scelte le 13 migliori foto con cui verrà realizzato il calendario 2021.

Il tema del concorso fotografico è la magnificenza delle montagne di Lombardia (dal latino mangnificus: eminente, fantastico, favoloso, grandioso, magnifico, stupendo) che potrà essere declinata dai fotografi in molteplici aspetti consentendo loro di slegare fantasia e creatività.

L’iniziativa vuole nel contempo far conoscere i tesori del territorio Lombardo, promuovere la Regione in chiave turistica e attrattiva attraverso i suoi territori e la sua enorme offerta ambientale ed esperienziale.

Sono questi gli obiettivi della nuova campagna di comunicazione Ande per l’estate 2020. Un concorso fotografico che deve essere interpretato come un lungo trekking a tappe della durata di ben 4 mesi, dove l’aspetto fotografico e sociologico nella Regione saranno i “leitmotiv” in primo piano.

Non è un paradosso linguistico: ma in un concorso fotografico dove serve tanta curiosità e introspezione per creare una foto “unica“, occorre seguire nuovi sentieri e non perdere l’orientamento per farsi strada tra immagini apparentemente distanti, per soggetto, tecnica esecutiva, caratteristiche artistiche.

Questo progetto è fortemente inclusivo e vuole essere un raccoglitore di storie e di emozioni, racconti di passione, avventura e curiosità: tanti aspetti diversi che ruotano attorno ad un’unica ed enorme passione condivisa in questa idea che rappresenta appieno i valori di Ande come azienda, come famiglia e come brand del mercato sport-outdoor. Scorci di paesaggi umani e naturali si susseguiranno di tappa in tappa in questo innovativo progetto, ogni partecipante, con il proprio obiettivo e la propria sensibilità avrà la possibilità di cogliere e sottolineare un aspetto unico e peculiare e soggettivo della regione, dei suoi abitanti, delle tradizioni e della sua magnificenza naturale, un progetto che sicuramente restituirà un ritratto multiforme ed interessante della nostra Regione Lombardia.

Il progetto

Con questo progetto la ditta Ande intende valorizzare il proprio territorio d’appartenenza attraverso il tema delle montagne di Lombardia in tutti i suoi aspetti, tali da suscitare emozione o riflessione.

I temi specifici sono 13, quali:

1. Le tua cima, “luogo” del cuore

2. Il tuo sentiero del cuore

3. L’alba più emozionante

4. Il Tramonto con gli amici

5. Trekking

6. Orizzonti ( Panorami)

7. Flora

8. Fauna

9. Le persone che tengono viva la tradizione montanara ( malghe , pastorizia )

10. Le nuove generazioni e le professioni future della montagna

11. I prodotti della Montagna ( formaggi, frutta, verdure )

12. Patrimonio dell’Architettura della Montagna

13. Rifugi ( vita e conduzione di queste strutture ricettive )

Periodo di durata del concorso fotografico

dal 1° luglio al 31 ottobre 2020.

Chi può aderire

la partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti.

La selezione e la visibilità delle foto

1) Ogni mese (da luglio a ottobre) saranno selezionate da un’apposita giuria 12 fotografie tra tutte quelle ricevute.

2) Queste verranno pubblicate sui canali social di Ande e dei media partner del progetto. Al termine del periodo verranno selezionate 13 foto totali (12 + 1 copertina), tra quelle precedentemente selezionate, che costituiranno il nuovo calendario Ande 2021 “Montagne di Lombardia – Magnifica Visione”. Tutti potranno partecipare con più foto differenti tra loro, ogni mese / selezione.

3) Inoltre le foto (n° 12 scatti selezionati ogni mese) avranno la possibilità di raccontarsi attraverso una scheda di presentazione del protagonista e dello scatto. Saranno ulteriormente valorizzate sui canali social dove si racconterà in tempo reale la vostra esperienza: le meraviglie, le emozioni e gli incontri, i sapori, gli accenti, l’avventura e le esperienze.

4) Tutti gli scatti raccolti ogni mese saranno pubblicati in apposita gallery presente sul blog (https://ande.it/qde/) e sul sito di Ande (www.ande.it).

La mostra fotografica “Montagne di Lombardia – Magnifica Visione” – Lecco, dicembre 2020

Nel mese di dicembre 2020 sarà allestita una mostra fotografica nella città di Lecco. Il pubblico avrà l’occasione di apprezzare e visionare tutti i 48 scatti selezionati nel corso dei 4 mesi del concorso e agli autori delle fotografie verrà consegnato un attestato di partecipazione al progetto. Sarà inoltre l’occasione per comunicare le 13 fotografie finaliste che costituiranno il nuovo calendario Ande 2021 “Montagne di Lombardia – Magnifica Visione”.

Il Calendario Ande 2021

Tutti i partecipanti sono invitati a raccontare attraverso le foto la bellezza ed il significato delle bellezze che rappresentano le montagne della Lombardia. Le 13 foto selezionate per la creazione del nuovo calendario (12 foto + 1 foto di copertina) saranno impaginate con l’aggiunta di una personale descrizione del fotografo, che illustri il significato della magnifica visione che ha inspirato lo scatto.

Aldo Anghileri: “Questo progetto non ha precedenti in Lombardia”

“Questo progetto – ha dichiarato il fondatore e presidente di ANDE, Aldo Anghileri – non ha precedenti in Lombardia: è una delle iniziative fortemente integrate nella comunicazione di un’azienda e il forte valore intrinseco del territorio, questo nuovo concetto di concorso fotografico ha l’obbiettivo di valorizzazione tutta la nostra magnifica Regione. Come azienda a conduzione famigliare e fortemente legata a questo magnifico territorio, ci sembrava cosa logica e sinergica ripartire da qui, dalla nostra terra, creando un progetto di grande impatto e di forte sensibilità per i nostri territori e per tutte le attività economiche ad essi collegati, soprattutto in questa nuova fase di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria post covid 19, dando al fruitore un forte segnale che possa essere da stimolo a camminare, visitare e scoprire nuove mete nella natura con nuovi occhi. Un concetto concreto in una logica di attrattività integrata e complementare alla tipologia di prodotto indicato proprio per gli sport outdoor che da 40 anni di vita della nostra azienda sviluppiamo, testiamo e commercializziamo poi nel mondo proprio partendo dalle nostre montagne Lecchesi. Forti di questo ci presentiamo al mercato per consolidare la nostra identità , creare nuove opportunità e, soprattutto, per accendere un riflettore importante su quanto la Lombardia sia bella da scoprire”.

