CamminaSel 2025, oltre cento soci alla gita al Santuario di Montallegro a Rapallo

Due bus sono partiti da Lecco per il secondo (partecipato) appuntamento del ricco programma

Un’altra bellissima giornata trascorsa come sempre in ottima compagnia. Prossima tappa l’11 maggio

LECCO – Secondo appuntamento del CamminaSel 2025, ieri, con la gita a Rapallo che ha visto 106 selini (due bus) invadere letteralmente la stupenda località ligure favoriti anche da un clima estivo. Le gambe più allenate hanno affrontato il bellissimo sentiero che dal borgo cittadino sale fino al Santuario di Montallegro. I meno allenati e più pigri hanno approfittato della funivia.

“Dopo una visita alla basilica, il gruppo ha proseguito per un comodo sentiero sino alla passo della Crocetta e da lì ha affrontato l’ultimo ripido strappo per raggiungere il Rifugio Margherita purtroppo chiuso. Pranzo al sacco e ritorno con un giro ad anello passando per la piana dei merli con arrivo a Rapallo dove oltre ai due bus ci attendevano le consuete torte preparate dalla Emi”.

Un’altra bellissima giornata trascorsa come sempre in ottima compagnia, in attesa del prossimo appuntamento previsto il prossimo 11 maggio con un interessante trekking urbano con visita guidata a Vezzolano e Asti.