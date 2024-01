Cerro Torre 50 anni dopo: il film della spedizione di Daniele Chiappa

“Cerro Torre Dance” sabato 13 gennaio alle 20.30 in Sala Ticozzi, presenta Alberto Benini

La serata è aperta alla cittadinanza, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti

LECCO – Lunedì scorso sono cominciate le celebrazioni per il 50° anniversario della salita alla Ovest del Cerro Torre dei Ragni della Grignetta con la proiezione delle immagini storiche della spedizione su Palazzo delle Paure in piazza XX settembre a Lecco. Sabato 13 gennaio, nel giorno preciso dell’arrivo dei quattro alpinisti lecchesi (Casimiro Ferrari, Pino Negri, Mariolino Conti e Daniele Chiappa) sulla vetta inviolata, ci sarà un doppio appuntamento in Sala Ticozzi a Lecco (via Ongania, 4).

Alle ore 17 una prima proiezione su invito (posti già esauriti) in cui verrà presentato il

programma degli appuntamenti, con la video-proiezione del film dell’alpinista Daniele

Chiappa “Cerro Torre Dance”. Per questo primo incontro, introdotto da Sara Sottocornola, Giorgio Spreafico e Serafino Ripamonti, saranno presenti alcuni protagonisti strettamente legati alla conquista del Cerro Torre. Sarà presente anche Laura Ferrari, figlia di Casimiro, da cui è partita la cordata per la realizzazione dei festeggiamenti del 50°.

Alle ore 20.45, sempre in Sala Ticozzi a Lecco, seconda proiezione di “Cerro Torre Dance” presentata dal Alberto Benini, scrittore ed esperto di storia dell’alpinismo, che accompagnerà il pubblico a conoscere la vicenda del Cerro Torre. La serata è aperta alla cittadinanza, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Sicuramente un’ottima occasione per rivivere una grande vicenda che ha segnato in maniera indelebile Lecco e la storia dell’alpinismo mondiale.