Chiusa la ferrata Gamma 2: danni a causa della caduta di alcuni massi

Con apposita ordinanza è stata disposta la chiusura fino a revoca

Si stanno valutando le opere necessarie volte a garantirne la sicurezza e la percorribilità del tracciato

LECCO – Per ragioni di sicurezza, a causa della caduta accidentale di massi, che ne hanno lesionato le attrezzature, la via ferrata Gamma 2 al Dente del Resegone è stata chiusa e rimarrà interdetta al transito fino a revoca.

La chiusura è stata disposta attraverso un’ordinanza del sindaco datata 30 aprile: “A seguito della segnalazione di danni al tracciato occorre dare corso ai rilievi necessari volti a definire compiutamente l’entità e l’estensione delle lesioni avvenute così da precisare le opere volte a garantirne la sicurezza e la percorribilità del tracciato alle utenze. Considerato che occorre garantire la pubblica e privata incolumità, si profila la necessità di interdire il transito in attesa dell’esecuzione delle opere di sistemazione e ripristino”.

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