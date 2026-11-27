Con le prime nevicate sulle cime prende il via la stagione dell’escursionismo invernale

L’istruttore guida alpina Gianni Canale spiega in quali condizioni è efficace l’uso di ciaspole e ramponcini

LECCO – Con le prime nevicate sulle cime prende il via la stagione dell’escursionismo invernale. Ciaspole e ramponcini sono utilizzati spesso per affrontare pendii innevati, ma i limiti reali di questi strumenti sono poco conosciuti. L’istruttore guida alpina Gianni Canale, presidente del Collegio Guide Alpine del Trentino, spiega in quali condizioni è efficace l’uso di ciaspole e ramponcini, quali rischi possono comportare su determinati pendii o tipologie di terreno e fa chiarezza sulle informazioni, a volte fuorvianti, che circolano tra i frequentatori meno esperti della montagna.

Quando è utile usare le ciaspole e quando rischiano di essere inefficaci?

Le ciaspole nascono soprattutto per facilitare la progressione sulla neve, aumentando la superficie di appoggio e limitando lo sprofondamento. Sono quindi particolarmente efficaci quando troviamo neve morbida o abbondante e su terreni dove è possibile camminare in maniera regolare.

È però importante capire che non sono un attrezzo universale. Al cambiare delle condizioni della neve cambia anche l’efficacia dell’attrezzatura: su neve molto dura o ghiacciata il problema non è più tanto “galleggiare”, quanto avere aderenza e controllo. Allo stesso modo, su terreni più ripidi o esposti bisogna considerare non soltanto la possibilità di scivolare, ma soprattutto quali potrebbero essere le conseguenze di uno scivolamento. È questo, spesso, l’elemento decisivo nella scelta dell’itinerario e dell’attrezzatura.

E i ramponcini? È vero che c’è una “riscoperta” di questo attrezzo?

Negli ultimi anni i ramponcini sono sicuramente diventati molto diffusi. Sono semplici da utilizzare, poco ingombranti e possono essere molto utili quando si cammina su sentieri, strade forestali o superfici con neve compatta e scivolosa, dove aumentano l’attrito e migliorano l’aderenza e la stabilità del passo.

Il problema nasce quando vengono considerati dei “piccoli ramponi”. Non lo sono. Hanno caratteristiche costruttive e possibilità di utilizzo differenti. Su terreno ripido, molto duro, ghiacciato o esposto può essere necessario passare a un’attrezzatura propriamente alpinistica e, soprattutto, possedere le capacità tecniche per utilizzarla. Quindi sì, possiamo parlare di una riscoperta positiva dei ramponcini, purché sia accompagnata dalla consapevolezza dei loro limiti.

Quanto conta l’inclinazione del terreno nella scelta tra ciaspole e ramponcini?

L’inclinazione è uno degli elementi più importanti da valutare, ma deve sempre essere letta insieme alle condizioni della neve, alla morfologia del terreno e all’esposizione.

Con l’aumentare dell’inclinazione aumenta generalmente anche la difficoltà di mantenere un appoggio stabile e, soprattutto su neve dura o ghiacciata, può crescere molto il rischio di scivolamento. Diventa quindi fondamentale valutare anche cosa c’è a valle: un eventuale scivolamento su un terreno che si addolcisce e termina su un pianoro ha conseguenze molto diverse rispetto allo stesso scivolamento sopra un canalone, un salto di roccia o un tratto esposto.

L’inclinazione assume inoltre un ruolo particolarmente importante nella valutazione del pericolo valanghe: in ambito nivologico i 30° rappresentano un riferimento significativo nella classificazione dei terreni, ma questo dato deve sempre essere interpretato insieme alle condizioni del manto nevoso e alle indicazioni del bollettino valanghe.

Per quanto riguarda l’attrezzatura, ciaspole e ramponcini hanno caratteristiche diverse e devono essere scelti in funzione del terreno e delle condizioni che si incontrano. Quando la progressione richiede tecniche e attrezzature propriamente alpinistiche, cambia il tipo di approccio necessario.

Gli escursionisti sono male informati rispetto a questi temi?

Non parlerei tanto di escursionisti “male informati”, quanto di un’informazione che a volte tende a semplificare troppo.

Un errore frequente è pensare che sia sufficiente avere l’attrezzatura giusta nello zaino o ai piedi per affrontare correttamente un itinerario. In realtà, nessun attrezzo sostituisce la capacità di leggere il terreno e le condizioni.

Ciaspole, ramponcini, ramponi, ARTVA, pala e sonda sono strumenti. Una corretta gestione del rischio nasce dalla capacità di capire quando usarli, dove usarli e quando invece modificare l’itinerario o rinunciare.

A fare davvero la differenza sono formazione, esperienza e consapevolezza dei propri limiti, insieme alla capacità di valutare correttamente terreno, neve e condizioni del momento.

Probabilmente è proprio questo il messaggio sul quale dobbiamo lavorare maggiormente: diffondere una maggiore cultura della valutazione e rendere le persone più consapevoli nelle proprie scelte in ambiente invernale.

Come scegliere tra ciaspole e ramponcini in base al terreno e alla neve?

La prima domanda non dovrebbe essere “cosa metto ai piedi?”, ma “che terreno e che neve troverò?”.

Con neve morbida o profonda, dove il problema principale è lo sprofondamento, le ciaspole sono normalmente lo strumento più efficace. Quando invece il fondo diventa compatto e scivoloso, su percorsi semplici e non esposti, i ramponcini possono migliorare molto l’aderenza.

Se però la neve diventa molto dura o ghiacciata e contemporaneamente aumentano l’inclinazione o l’esposizione, può cambiare completamente il tipo di attività: in quel momento né la ciaspola né il ramponcino devono portare a sovrastimare le possibilità dell’attrezzatura. Può essere necessario utilizzare ramponi e altra attrezzatura alpinistica, naturalmente avendo la preparazione necessaria, oppure scegliere un itinerario differente. Per questo, durante una stessa escursione può anche essere necessario cambiare attrezzatura in funzione delle condizioni che si incontrano.

Quali regole di prudenza seguire prima di partire?

Una corretta gestione del rischio comincia già nella pianificazione dell’escursione. È importante conoscere l’itinerario, controllare le previsioni meteo e il bollettino valanghe, valutare inclinazione ed esposizione dei versanti e cercare di capire quali condizioni della neve potremo incontrare.

Altrettanto importante è scegliere e pianificare l’itinerario in funzione dell’esperienza, delle capacità e della preparazione delle persone che compongono il gruppo, mantenendo sempre la consapevolezza dei propri limiti. Un percorso adeguato per una persona esperta può non esserlo per chi ha meno esperienza o dimestichezza con l’ambiente invernale.

Bisogna poi avere con sé l’attrezzatura adeguata e saperla realmente utilizzare. In presenza di pericolo valanghe, ARTVA, pala e sonda non devono essere semplicemente trasportati nello zaino: è fondamentale avere familiarità con il loro utilizzo e mantenere nel tempo un adeguato livello di preparazione.

Infine, c’è un principio molto semplice ma fondamentale: le condizioni che troviamo sul terreno vengono prima del programma stabilito a casa. Se cambiano la neve, il meteo, le condizioni dell’itinerario o quelle del gruppo, bisogna essere pronti a modificare il percorso, scegliere un’alternativa o tornare indietro.