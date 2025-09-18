Cinema Palladium. Due serate evento in collaborazione con il Cai dedicate alla montagna

In prima visione verranno proposti due docufilm che raccontano il fascino, le sfide e i valori dell’ambiente montano

La rassegna si apre il 29 ottobre con il docufilm “Tra natura e quota”

LECCO – Oltre alla programmazione di prima visione e alla rassegna cinematografica del giovedì, il Cinema Palladium ospiterà due serate evento dedicate alla montagna, realizzate in collaborazione con il Cai di Lecco.

In prima visione verranno proposti due docufilm che raccontano il fascino, le sfide e i valori dell’ambiente montano. Due appuntamenti speciali in cartellone nella sala di Castello, per celebrare e condividere la passione per la montagna.

La rassegna si apre il 29 ottobre con il docufilm “Tra natura e quota”, in cui Giovanni Storti, del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo, accompagnerà alla scoperta delle Alpi Apuane.

“Con un approccio leggero e ironico, ma ricco di contenuti, il film affronta temi fondamentali come la biodiversità, il rispetto per l’ambiente e la sicurezza in montagna” spiegano i volontari.

Durante la serata saranno presenti anche i registi Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato, già autori del docufilm “Marmolada 3 luglio 2022”.

A seguire, il 5 novembre, sempre in prima visione, sarà proiettato “K2 – La grande controversia”, un film diretto dal celebre alpinista Reinhold Messner. Attraverso immagini d’archivio e con grande intensità, il documentario ripercorre le vicende legate alla storica scalata del 1954, quando fu conquistata la vetta della seconda montagna più alta al mondo.

“Il film svela anche le polemiche rimaste a lungo nascoste e poi denunciate da Walter Bonatti, uno dei protagonisti principali di quell’impresa che scosse profondamente l’Italia” sottolineano i volontari.

Le serate, organizzate in collaborazione con il Cai, rappresentano due appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di montagna e alpinismo.