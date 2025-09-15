Colin Haley firma la prima solitaria invernale del Cerro Torre per la via dei Ragni

Storica salita per il 41enne alpinista americano

Nell’ottobre 2016 era stato ospite a Lecco delle “mitiche” serate Gamma

LECCO – Colin Haley compie un’altra salita storica. Un’impresa importante strettamente legata alla storia dei Ragni di Lecco e dell’alpinismo lecchese e mondiale. Il fortissimo alpinista americano, nella serata del 7 settembre scorso, è arrivato in cima al Cerro Torre firmando la prima solitaria invernale della celebre via dei Ragni, sulla parete Ovest.

Il 41enne ha scalato autoassicurato compiendo un autentico capolavoro, non privo di imprevisti e difficoltà, che ha raccontato in questo ore sul suo sito internet. Per Colin Haley è sta anche la decima volta in cima al Cerro Torre: “Qualche giorno fa, il 7 settembre, mi sono inginocchiato sulla cima del Cerro Torre poco prima delle 22, da solo – ha scritto ieri -. In quel momento, mi sono sentito solo estremamente ansioso di scendere dalla montagna sano e salvo, ma era il raggiungimento di un obiettivo che mi ero prefissato più di un decennio fa. Dire che Sole, Terra e Luna si sono allineati, in questo caso, è letterale, e lo splendido paesaggio del massiccio del Chaltén era illuminato da una luna piena brillante”.

Ci piace ricordare come, nell’ormai lontano 2016, era il 4 ottobre, Colin Haley sia passato da Lecco ospite delle “mitiche” serate alpinistiche Gamma. Ancora una volta fu Renato Frigerio a inseguire il già noto scalatore, uno dei più forti al mondo, per portarlo in città. In quell’occasione raccontò proprio del suo amore per la Patagonia e, in particolare, della prima ripetizione della traversata del gruppo del Cerro Torre compiuta in giornata qualche mese prima con il connazionale Alex Honnold. Da sottolineare anche l’incontro sul palco del Palladium con il Ragno Mariolino Conti, protagonista della celebre salita del 1974.