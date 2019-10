Con il Cai castagne e parole con Alberto Benini al rifugio Stoppani

Primo appuntamento domenica 20 ottobre della rassegna “Parole al rifugio”

Protagonista Alberto Benini che presenterà il suo libro intitolato “Casimiro Ferrari. L’ultimo re della Patagonia”

LECCO – Primo appuntamento domenica 20 ottobre con la nuova iniziativa Parole al rifugio, promossa dal Cai Lecco Riccardo Cassin. Alle 10.30 è in programma infatti l’appuntamento Castagne e Parole con Alberto Benini, con il quale si inaugura la nuova rassegna che proporrà periodicamente la presentazione di un volume dedicato al mondo della montagna e ai suoi protagonisti, ospitato da un Rifugio del territorio.

Il Rifugio Stoppani, ai piedi del Resegone, ospiterà la presentazione del libro di Alberto Benini intitolato “Casimiro Ferrari. L’ultimo re della Patagonia”, edito da Baldini Castoldi Dalai Editore. Per raggiungere il rifugio in compagnia, l’appuntamento è fissato per le 9 al piazzale della funivia per i Piani d’Erna in Località Versasio. Dopo la presentazione pranzo al Rifugio a partire dalle 12 e quindi castagne e vin brulé per tutti i partecipanti, dalle 13. Per info sezione@cai.lecco.it.