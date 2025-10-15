Con il CAI manutenzione dei sentieri in Val Calolden e Costa Adorna

Sabato 18 ottobre secondo appuntamento del calendario di manutenzione dei sentieri
Attività aperta ai soci Cai. Iscrizione obbligatoria entro il 17 ottobre
LECCO – Prosegue il calendario autunnale di manutenzione dei sentieri promosso dal Cai Lecco. Dopo l’intervento di settembre che ha riportato in vita la “mulattiera degli stracchini” tra Boazzo ed Erna, i volontari si sposteranno tra Val Calolden e Costa Adorna sabato 18 ottobre.
L’iniziativa, aperta per motivi assicurativi a tutti i soci Cai, punta a sensibilizzare sulla cura dei sentieri. Come dimostrano le immagini, alcuni tratti della mulattiera della Costa Adorna risultano ancora percorribili, mentre altri sono purtroppo abbandonati da tempo.
Gli interessati a partecipare sono invitati a registrarsi entro la mattinata di venerdì 17 ottobre tramite il link
Per ulteriori informazioni è possibile contattare sentieri@cai.lecco.it
Nel calendario del Cai Lecco è già prevista la prossima giornata di manutenzione, fissata per il 15 novembre in collaborazione con Rotary.