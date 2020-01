LECCO – Il Cai Strada Storta organizza per il 14-15 marzo un week-end di sci sulle nevi delle Dolomiti. Le iscrizioni sono aperte presso la sede di via Rovereto 2 ad Acquate (mercoledì e venerdì dalle 21 alle 22.30). Per informazioni 0341 250423 (durante le serate di apertura) o info@stradastorta.it.