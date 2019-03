Recupero e manutenzione dei sentieri, il 2 aprile al via un corso col Cai Valle Imagna

Il corso è aperto a chiunque operi o intenda operare nella manutenzione della sentieristica

LECCO – Ormai da tempo e da più parti si invoca una riscoperta e rinascita della montagna, mettendo in atto azioni e pratiche molteplici che possano riportare i territori in altura a livelli di vitalità costante e autonoma.

Come ogni processo che si vuole consolidare nel tempo, è necessario ripartire dalle basi, ovvero da ciò che in modo più immediato può ridare vita ai monti: e come Walter Bonatti sosteneva che “le montagne sono solo un cumulo di sassi senza l’uomo che le sale”, un’attività semplice e immediata tanto quanto fondamentale, e obiettivamente fin troppo trascurata per diversi motivi, è quella del recupero e della manutenzione dei sentieri, la rete rurale di movimento e di vitalità in quota che da sempre rappresenta un’imprescindibile peculiarità non solo del salire e dell’andar per monti ma pure del viverci e lavorarci – senza dubbio pure oggi, nonostante la tecnologia e i mezzi a disposizione.

Anche in base a tali principi la Sottosezione Valle Imagna del Club Alpino Italiano organizza il corso teorico-pratico “I nostri sentieri”, aperto a chiunque operi o intenda operare nella manutenzione della sentieristica, con particolare attenzione alle organizzazioni e associazioni che si occupano di manutenzione e valorizzazione del territorio.

Il corso si svolge dal 2 aprile al 25 maggio ed è aperto a tutti, ma si rivolge in particolare a coloro che operano o intendono operare nella manutenzione della sentieristica. In caso di esubero delle richieste di partecipazione, l’organizzazione si riserva di effettuare una selezione in base all’appartenenza del richiedente ad associazioni e organizzazioni che operano a favore della manutenzione del territorio. Una valutazione di riguardo sarà riservata ai giovani (Under 40). Alla fine del corso sarà rilasciato il Certificato di partecipazione.

L’iscrizione è gratuita. Le lezioni teoriche si terranno a Barzana, Sala Audutorium Centro Sportivo. La richiesta di partecipazione deve essere inviata a: sentierialbenza@gmail.com. Informazioni: 3386772097.

IL PROGRAMMA DEL CORSO