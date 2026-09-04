Con il Gruppo Speleologico Cai Lecco un corso di avvicinamento alla speleologia

In programma dal 14 al 18 ottobre 2026

Scoprire il mondo ipogeo e la progressione in grotta

LECCO – Sono aperte le iscrizioni al corso di avvicinamento alla speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico Lecchese Cai Lecco, in programma dal 14 al 18 ottobre 2026.

La stage ha lo scopo di far scoprire il mondo ipogeo e la progressione in grotta creando i presupposti per la partecipazione ad un corso di introduzione alla Speleologia. Aperto a chiunque abbia interesse a conoscere gli ambienti sotterranei, per semplice curiosità o perché stregati dal fascino delle grotte (soci Cai e non soci dai 15 anni in su, per i minorenni serve l’autorizzazione dei genitori.

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI