Concerto di Natale con il Cai Lecco il 19 dicembre

LECCO – Tradizionale appuntamento del Cai Lecco in programma per venerdì 19 dicembre ore 21 presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Lecco. Il Concerto di Natale sarà anche l’occasione per consegnare i riconoscimenti ai soci iscritti da 50, 60 e 70 anni.

Un momento come sempre carico di emozioni che quest’anno sarà ancora più intenso dato che tra i soci 70ennali del 2025 verrà ricordato il ragno Giulio Tavola, scomparso nel mese di settembre di quest’anno e socio appunto dal 1955. L’invito è a tutti i soci della Sezione e delle Sottosezioni oltre che alla cittadinanza.