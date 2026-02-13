ConoSCIamo 2026: a Lecco la seconda conferenza su sci e montagna

La conferenza coinvolgerà esperti e campioni, offrendo un viaggio tra storia, memoria e tecnologie immersive

Venerdì 27 febbraio alle 20.30 nella sala don Ticozzi

LECCO – La Provincia di Lecco prosegue le iniziative legate al progetto “ConoSCIamo: storie di sci e montagna”, vincitore del bando Olimpiadi della Cultura di Regione Lombardia, classificandosi al primo posto nella graduatoria.

Il secondo incontro del ciclo si terrà venerdì 27 febbraio alle 20.30 nella sala don Ticozzi, in via Ongania a Lecco. La conferenza sarà a cura di Giacomo Camozzini e Ruggero Meles, che racconteranno la pratica delle discipline tradizionali come sci di fondo, sci alpino e sci alpinismo, attraverso filmati, immagini d’epoca e testimonianze dirette.

Ospiti d’eccezione della serata saranno Daniel Antonioli, già campione mondiale di winter triathlon, e Adriano Greco, guida alpina e pioniere dello sci alpinismo, già responsabile della squadra nazionale.

Il progetto ConoSCIamo prosegue inoltre con una serie di eventi espositivi:

Villa Monastero di Varenna : fino al 15 marzo, videoinstallazione immersiva itinerante sui 125 anni di sci sul territorio; fino al 30 giugno, approfondimento “Marco e Rosa De Marchi alpinisti. Una passione condivisa per la vita” . Apertura tutti i giorni dalle 10 alle 17, tranne il martedì.

Spazio San Nicolao e Museo Giancarlo Vitali a Bellano: fino a domenica 12 aprile, selezione di sculture di Cordero intitolata “Elegia per un ghiacciaio”.

Attraverso il sito web dedicato al progetto è possibile rimanere aggiornati sulle iniziative che arricchiscono il palinsesto.

“Dopo il grande successo di partecipazione della prima conferenza in Valsassina – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata alla Cultura e al Turismo Silvia Bosio – continuano le iniziative correlate al progetto delle Olimpiadi della Cultura in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, che rappresentano un’occasione unica per valorizzare anche il ricco patrimonio culturale del nostro territorio. ConoSCIamo è un viaggio culturale che coinvolge 34 musei e siti culturali del Sistema Museale della provincia di Lecco, proponendo un ricco palinsesto di eventi, attività e incontri dedicati ai temi dello sci, dello sport e della montagna, anche attraverso tecnologie immersive e inclusive”.

L’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso, sottolinea: “Il fatto che questo progetto si sia classificato al primo posto nel bando dei Giochi della Cultura dimostra la qualità di un’iniziativa che mette in rete 34 luoghi culturali del territorio lecchese attorno a un elemento identitario fortissimo come lo sci e la montagna – sottolinea – Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono un’occasione straordinaria per valorizzare questo patrimonio diffuso e trasformare i musei in presìdi culturali vivi, capaci di raccontare la storia, la memoria e l’identità delle comunità anche oltre l’evento olimpico”.

L’iniziativa rientra nell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026, programma multidisciplinare che promuove i valori olimpici attraverso cultura, patrimonio e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in Italia.