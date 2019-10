Corsa in montagna. Il 3 novembre torna la Maggianico-Camposecco

32^ edizione per la corsa targata Associazione Proletari Escursionisti

Partenza da Maggianico alle ore 9 di domenica 3 novembre

LECCO – Torna, puntuale, la classica di inizio novembre della corsa in montagna lecchese. L’Associazione Proletari Escursionisti (Ape) dà a tutti l’appuntamento per domenica 3 novembre con la Maggianico – Caposecco – Maggianico – 10° Trofeo Giorgio Combi am. Giunta alla 32^ edizione la gara di corsa in montagna propone il tradizionale percorso in salita e discesa di 7,8 chilometri (circa 400 i metri di dislivello positivi).

Le iscrizioni si effettueranno solo domenica mattina, in via Zelioli a Maggianico, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 circa (vista l’alta affluenza dei partecipanti si consiglia di non attardarsi per non “intasare” il reparto iscrizioni). La partenza è fissata per le 9, mentre alle 10.30 è previsto l’arrivo del primo concorrente all’oratorio di Maggianico, alle 11.15 circa le premiazioni.

Per informazioni: 338/1188346 Flavia; 328/70.92.476 Matteo; 0341/497602 Giuseppe.