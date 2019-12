Corso per Aspirante Guida alpina, iscrizioni per le prove attitudinali

Nel biennio 2020/2021 si terrà un nuovo corso di formazione

Le prove attitudinali si terranno a Ponte di Legno a febbraio

LECCO – Un’occasione per chi sogna di diventare una Guida alpina. In Lombardia nel biennio 2020/2021 si terrà un nuovo corso di formazione che porterà al conseguimento del titolo di Aspirante Guida alpina, primo step della professione di Guida. Le prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso si terranno a Ponte di Legno (Brescia) dall’11 al 14 febbraio 2020: le prove consistono in esami pratici sulle diverse discipline e in una prova teorica e hanno lo scopo di verificare il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della professione. Le iscrizioni alle prove attitudinali sono aperte dalle ore 10 del 16 dicembre fino alle ore 16 del 16 gennaio 2020 e si effettuano solo per via telematica.

Alle prove attitudinali possono accedere candidati maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE.

Le selezioni si articolano in prove pratiche e in una teorica. Quelle pratiche comprendono i terreni e le attività classiche di montagna richieste dalla professione: prove di arrampicata su roccia su itinerari attrezzati e da proteggere, di progressione su ghiaccio con tecniche classiche e moderne e di sci alpinismo sulle tecniche di salita e discesa.

La prova teorica è invece un colloquio conoscitivo durante il quale verrà discusso il curriculum personale e verranno considerate le motivazioni personali alla pratica della professione. È previsto anche l’accertamento della conoscenza degli elementi di base della lingua inglese, che tuttavia non concorre alla formazione del punteggio finale.

Al corso di formazione per Aspirante Guida alpina, che si terrà nel biennio 2020/2021, potranno partecipare coloro che abbiano superato la prova attitudinale.

Il decreto di indizione delle prove attitudinali per l’ammissione al corso di formazione per Aspirante Guida alpina contiene tutte le informazioni per effettuare le iscrizioni che avvengono esclusivamente per via telematica. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL) e sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia dove, al seguente link https://www.guidealpine.lombardia.it/guide-online, si trovano anche indicazioni utili per prepararsi alle prove e il calendario della formazione Aspiranti 2020.