Presentata l’edizione 2019 di Monti e Sorgenti

Tra le iniziative in programma una serata con l’alpinista Tamara Lunger, il 16 maggio sarà inaugurato il Polo della Montagna

LECCO – Sarà un’edizione esclusiva e ricca di anteprime quella di Monti e Sorgenti 2019, iniziativa organizzata dal Cai Lecco in collaborazione con la Fondazione Cassin e il Gruppo Ragni della Grignetta. La nona edizione è stata presentata questa mattina, giovedì, presso la sede del Cai Lecco, alla presenza del presidente Alberto Pirovano, Emilio Aldeghi, Marta Cassin e il ragno Luca Schiera.

Tante novità, nel solco della tradizione

“Monti e Sorgenti è una manifestazione cresciuta negli anni, anche grazie alle importanti collaborazioni strette e ai nostri sponsor, ma allo stesso tempo resta fedele a quella che è stata l’ispirazione di base: alimentare una conoscenza della montagna e dell’alpinismo anche attraverso la cultura” ha detto il presidente del Cai Lecco Alberto Pirovano. “Ringrazio la Fondazione Cassin e i Ragni per il consueto supporto: nonostante le diverse finalità, le nostre tre associazioni trovano in Monti e Sorgenti un contenitore dove potersi esprimere insieme. Grazie anche al Comune di Lecco che da anni ci affianca mettendo a disposizione sale e luoghi per i nostri incontri”.

Il Polo della Montagna

Proprio il Comune di Lecco, durante Monti e Sorgenti, inaugurerà l’atteso Polo della Montagna, allestito al terzo piano di Palazzo Paure, già sede come noto dell’Osservatorio Alpinistico lecchese. Ad annunciare l’importante novità è stata l’assessore alla Cultura Simona Piazza, presente in sala con il vicesindaco Francesca Bonacina: “Siamo davvero soddisfatti di confermare che il prossimo 16 maggio inaugureremo questo Polo della Montagna, realizzato in collaborazione con il Cai di Lecco che ha realizzato un percorso espositivo con manufatti e documenti storici legati alla montagna lecchese. Un allestimento permanente – ha specificato Piazza – che entrerà a far parte del SiMUL. La collaborazione con il Cai di Lecco da parte del Comune continuerà anche nella predisposizione di un percorso di formazione per volontari che potranno poi promuovere visite guidate eaperture speciali per consentire a tutti, lecchesi e non, di vivere quell’importante radice storica e culturale del nostro territorio che è l’alpinismo”. L’inaugurazione è in programma per il 16 maggio alle ore 18.

La rassegna

Ma veniamo al programma di Monti e Sorgenti 2019. La rassegna si aprirà il 10 maggio e durerà come di consueto due settimane, fino al 25. Diversi gli appuntamenti in calendario, passati in rassegna da Emilio Aldeghi.

Si comincerà venerdì 10 maggio alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra “Spedizioni – Cartoline tra uomini e montagna” , una raccolta della collezione di cartoline di Annibale Rota che raccontano quasi 50 anni di storia dell’alpinismo lecchese. La mostra, curata da Alessandro Dubini e Giovanna Colombo, sarà visitabile fino al 2 giugno.

alle ore 18 con l’inaugurazione della , una raccolta della collezione di cartoline di Annibale Rota che raccontano quasi 50 anni di storia dell’alpinismo lecchese. La mostra, curata da Alessandro Dubini e Giovanna Colombo, sarà visitabile fino al 2 giugno. Lunedì 13 maggio presso lo Spazio Teatro Invito a Lecco spazio al cinema con la proiezione del pluripremiato “Mountain”, regia di Jennifer Peedom con sceneggiatura di Robert Macfarlane. Introdurrà la serata Nicoletta Favaron, vice presidente del Trento Film Festival

presso lo Spazio Teatro Invito a Lecco spazio al cinema con la proiezione del pluripremiato con sceneggiatura di Robert Macfarlane. Introdurrà la serata Nicoletta Favaron, vice presidente del Trento Film Festival Il 16 maggio alle ore 18 oltre all’inaugurazione del Polo della Montagna ci sarà, sempre a Palazzo Paure, la presentazione del libro “Gasherbrum IV – La montagna lucente” di Alessandro Giorgetta, dedicato alla prima ascensione italiana di una delle più affascinanti vette del Karakorum (1958).

alle ore 18 oltre all’inaugurazione del Polo della Montagna ci sarà, sempre a Palazzo Paure, la di Alessandro Giorgetta, dedicato alla prima ascensione italiana di una delle più affascinanti vette del Karakorum (1958). Il 18 maggio a Campo de Boi Alice Pavanello, Federico Caronna e il Grupo Geracao Capoeira presentano ‘Yoga e Capoeira in montagna” . L’appuntamento è per le 14.30 (in caso di pioggia l’evento sarà annullato). Lo stesso giorno, la sera, presso il Rifugio Stoppani, apericena musicale con la band Surfin Claire and the Whisky Rockers (prezzo 5 euro)

a Campo de Boi Alice Pavanello, Federico Caronna e il Grupo Geracao Capoeira presentano . L’appuntamento è per le 14.30 (in caso di pioggia l’evento sarà annullato). Lo stesso giorno, la sera, presso il Rifugio Stoppani, apericena musicale con la band Surfin Claire and the Whisky Rockers (prezzo 5 euro) Lunedì 20 maggio serata alpinistica con un’ospite d’eccezione, Tamara Lunger . L’evento, supportato da Fineco Bank, si terrà alle ore 21 presso la Camera di Commercio di Lecco e vedrà protagonista la forte alpinista di Bolzano, seconda donna italiana ad essere stata in cima al K2 (2014)

serata alpinistica con un’ospite d’eccezione, . L’evento, supportato da Fineco Bank, si terrà alle ore 21 presso la Camera di Commercio di Lecco e vedrà protagonista la forte alpinista di Bolzano, seconda donna italiana ad essere stata in cima al K2 (2014) Il 23 maggio presso il Cenacolo Francescano sarà la volta della tradizionale serata in maglione rosso dei Ragni di Lecc o, durante la quale il gruppo alpinistico presenterà l’attività dell’anno passato. Particolare attenzione sarà dedicata alla storica salita del Jirishanca, avvenuta 50 anni e firmata proprio dai Ragni di Lecco.

presso il Cenacolo Francescano sarà la volta della tradizionale o, durante la quale il gruppo alpinistico presenterà l’attività dell’anno passato. Particolare attenzione sarà dedicata alla storica salita del Jirishanca, avvenuta 50 anni e firmata proprio dai Ragni di Lecco. Il 24 maggio alle 17.30 a Palazzo Falck verrà inaugurata la mostra “La montagna in tutti i suoi aspetti ed espressioni” curata dal Cai di Bergamo e dal Cai Lombardia. Durante la mostra, che rimarrà visitabile fino al 5 giugno, saranno esposte le fotografie del Concorso Giulio Ottolini – 2018.

alle 17.30 a Palazzo Falck verrà inaugurata la mostra curata dal Cai di Bergamo e dal Cai Lombardia. Durante la mostra, che rimarrà visitabile fino al 5 giugno, saranno esposte le fotografie del Concorso Giulio Ottolini – 2018. Chiuderà la rassegna, il 25 maggio, un appuntamento squisitamente culturale, lo spettacolo teatrale “Agosto 1957 – Eiger: ultima salita” scritto da Mattia Conti con le musiche di Sara Velardo e interpretato da Alberto Bonacina. Lo spettacolo è dedicato al tentativo, finito in tragedia, dei lecchesi Claudio Corti e Stefano Longhi, di scalare la Nord dell’Eiger. “Una storia di passione e desiderio, di un sogno finito in un incubo”.

L’Eiger simbolo della 9^ edizione

Proprio l’Eiger è il simbolo della 9^ edizione di Monti e Sorgenti: la montagna è stata raffigurata in un’incisione da Bruno Biffi e come annunciato sarà riprodotta in 50 ‘copie’.

