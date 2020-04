Dal gruppo Alpinistico Gamma 5 mila euro per la raccolta fondi Aiutiamoci

Successo per l’iniziativa del gruppo alpinistico lecchese

“Grazie a nome di soci e simpatizzanti per la concreta solidarietà”

LECCO – Il gruppo Alpinistico Gamma di Lecco ha aderito nelle scorse settimane alla raccolta fondi “Aiutiamoci” promossa dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, mettendo in vendita 30 copie del libro che racconta la storia di questo sodalizio alpinistico Lecchese, e aprendo anche una sottoscrizione interna a membri del gruppo.

L’iniziativa solidale ha avuto un ottimo riscontro mediatico e di consensi a livello

nazionale: è stata raccolta la cifra di 5.000 euro, fondi che saranno donati alla Fondazione Comunitaria Lecchese che con questa campagna di raccolta fondi si è profusa nel dare un supporto concreto a sostegno dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, per potenziare l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia da coronavirus.

“Il gruppo Alpinistico Gamma di Lecco, coglie l’occasione per estendere in modo molto sentito tutta la sua gratitudine per la concreta solidarietà riscontrata da parte di tutti i soci e tutti quei simpatizzanti che hanno dato segno di una particolare sensibilità in questo particolare momento, ci diamo l’arrivederci alla prossima occasione d’incontro sociale o sulle nostre amate montagne”.