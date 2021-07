Quattro giorni di scoperta e divertimento ai Piani dei Resinelli e ai Piani d’Erna

LECCO – Valorizzare le montagne e avvicinare giovani e famiglie alle bellezze naturali delle montagne di Lecco. Nell’ambito del Patto per una Comunità Educante, il Comune di Lecco, insieme alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e Lick Lake sport and events, organizza e promuove due weekend di sport dedicati proprio alla montagna nel mese di luglio con proposte che spaziano dal trekking all’orienteering, al bouldering, dalla slackline al parkour per ragazzi dai 13 ai 18 anni.

Il primo fine settimana di “Day Camp in montagna” andrà in scena sabato 17 e domenica 18 luglio ai Piani dei Resinelli, con ritrovo al Parco Avventura di piazzale delle Miniere alle 9.30 per due giornate di scoperta e divertimento in quota che termineranno sempre alle 17. I ragazzi dovranno portare il pranzo al sacco e un cambio. Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a lakesmilecamp@gmail.com oppure telefonando al numero 340 2969531. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Gli assessori alla Famiglia e giovani Alessandra Durante e all’Attrattività territoriale, sviluppo lago-montagna Giovanni Cattaneo: “C’è forte richiesta di momenti di divertimento organizzato che possano coniugare le esigenze dei ragazzi di vivere esperienze in compagnia e conoscere nuovi amici e dei genitori di saperli impegnati in attività costruttive e stimolanti. E questo è proprio uno degli obiettivi del Patto per una Comunità Educante: creare sinergie con le realtà del territorio per offrire occasioni positive di crescita e condivisione. I Resinelli e i Piani d’Erna in estate rappresentano uno spazio straordinario dove vivere queste esperienze.

Ringraziamole realtà che si sono unite a noi, in questa e nelle altre iniziative che stiamo proponendo e che proporremo, per l’entusiasmo e la disponibilità che dimostrano. E poi siamo fortunati, viviamo in un contesto che ci consente di organizzare queste esperienze valorizzando il nostro territorio e la cornice naturale che ci circonda”.