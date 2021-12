Dedicato al Monte Bianco l’esclusivo calendario Ande 2022

‘Cosa accomuna, storicamente e alpinisticamente, queste persone?’ Ed è così che è nato ‘Monte Bianco 2022’

LECCO – “Monte Bianco 2022” è il nuovo esclusivo calendario Ande. Il progetto, dopo alcuni anni di pausa, è stato riproposto nella nuova versione ad iniziare dal 2019 quando venne dedicato al 6° in Grigna. quindi nel 2020 è stato realizzato coinvolgendo numerosi appassionati di montagna, attraverso il concorso fotografico intitolato “Montagne di Lombardia Magnifica Visione”.

Per il prossimo anno, la famglia Anghileri, titorale del noto marchio di abbigliamento e attrezzatura sportiva Ande, ha deciso di dedicere il calendario al Monte Bianco e alla sua magnificenza.

“Come ogni anno, pensando ai possibili soggetti del calendario, ci viene naturale pensare a noi. A noi come azienda, come persone, come territorio – spiegano dalla famiglia Anghileri – Pensando a Lecco, città natia di Ande dove tutt’ora risediamo, abbiamo messo sul tavolo molte idee: montagne, guglie e grandi nomi. Come sempre Aldo (fondatore e capostipite, ndr) ha avuto il suo solito colpo di genio: ‘Cosa accomuna, storicamente e alpinisticamente, queste persone?’ Ed è così che è nato ‘Monte Bianco 2022’ ”.

Come è ben noto, dagli anni ’30 in avanti Lecco è stato un rigoglioso vivaio e un punto di riferimento per i più famosi alpinisti, grazie alla ricchezza e alla conformazione del suo territorio. Molti di questi, lecchesi per nascita o per “adozione”, hanno lasciato la loro firma su guglie e pareti dello stupendo bacino del Monte Bianco, ardito banco di prova che ha regalato ai protagonisti di questa “storia” molte aperture di nuove vie o illustri (importanti) ripetizioni. Per citarne alcuni, stiamo parlando di nomi come Cassin, Esposito, Ratti, Vitali, Bonatti, Mauri, Anghileri, Cariboni, Negri, Ferrari… Senza dimenticare le nuove generazioni che hanno e continuano la tradizione!

“Ogni mese avremo il piacere di presentare una guglia o parete dove è stata scritta una pagina di storia dell’alpinismo – concludono della famiglia Anghileri – tracciando le grandi vie che legano il nostro territorio e i ‘nostri’ personaggi al Monte Bianco”.

Le immagini sono state realizzate da: Alessandro Gogna, Matteo Pasquetto, Fabrizio Calebasso, Tomas Meson e Ferruccio Jöchler.

Per poter ottenere il prestigioso calendario, in tiratura limitata di 400 copie, è possibile recarsi in uno degli Ande Point oppure visitando il sito Ande.it.