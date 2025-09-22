Del Lungo e Bonacina vincono la 44^ edizione del Check Up del San Martino

Una quarantina gli atleti al traguardo

L’evento organizzato dal gruppo Alpini Monte Medale era stato rimandato lo scorso 13 luglio

LECCO – Saltato lo scorso 13 luglio a causa del maltempo, nella giornata di ieri (domenica 21 settembre) si è svolta l’edizione numero 44 del Check-Up del San Martino, tradizionale evento organizzato dagli Alpini del Gruppo Monte Medale di Rancio e Laorca.

Una quarantina i concorrenti che si son messi alla prova sul classico tracciato da Rancio Alto alla Baita Piazza. Successi a Stefano Del Lungo e Rita Bonacina rispettivamente con i tempi di 24’55” e 27’30”. Durante la bella giornata di sole è stata anche celebrata la messa nella chiesetta al termine della quale è stato organizzato un aperitivo offerto dagli Alpini.