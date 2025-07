Domenica 13 luglio torna il Check Up del San Martino

L’evento organizzato dagli Alpini del Gruppo Monte Medale di Rancio e Laorca

Partenza da via Quarto e arrivo al Rifugio Piazza dove si terrà la festa della baita. Ore 11 celebrazione della messa

LECCO – Domenica 13 luglio torna il tradizionale appuntamento con il Check Up del San Martino, salita cronometrata con partenza da via Quarto a Rancio e arrivo al rifugio piazza al San Martino. Come al solito l’organizzazione è a cura del Gruppo Alpini Monte Medale di Rancio e Laorca.

La partenza del Check Up è fissata dalle 7.30 alle 10 con salita cronometrata. Alle ore 11 verrà celebrata la messa nella chiesetta al termine della quale ci sarà un aperitivo offerto dagli Alpini del Gruppo Medale.