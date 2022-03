Domenica 20 marzo escursione al Monte Barro con l’UOEI

La partenza è fissata alle 9 da piazza Golfari a Galbiate

LECCO – L’UOEI (Unione Operaia Escursionisti Lecchesi) organizza per domenica 20 marzo un’escursione al Monte Barrob.

Con partendo da Galbiate, l’escursione al Monte Barro si svilupperà lungo il sentiero delle Torri Gote raggiungendo la località “Cappello dell’Alpino” per il ranzo. Il ritorno si effettuerà da Camporeso passando dagli scavi archeologici ed arrivo a Galbiate.

INFORMAZIONI UTILI

• RITROVO: ore 9.00 Piazzale Golfari – Escursione al Monte Barro sul sentiero delle Torri Gote

• PRANZO: in località “Cappello dell’Alpino”, polenta taragna su prenotazione o pranzo al sacco. Pomeriggio e merenda in compagnia con giochi per i ragazzi.

• RIENTRO: previsto per le 18 circa, passando da Camporeso e gli scavi archeologici

Per informazioni ed iscrizioni ti aspettiamo il martedì e il venerdì in sede dalle ore 21.00 – C.so Promessi Sposi 23 (LC) oppure chiama:

– Fuoco 371/1466722

– Sara 331/4798685

– Spi 328/1797531