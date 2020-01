LECCO – Gita sociale che il Cai Strada Storta per domenica 26 gennaio: una classica gita invernale alla Cima Motta. Da calendario era prevista una gita a Cima Lago ma, vista la poca neve a bassa quota, si è preferito proporre un itinerario con difficoltà tecniche limitate. L’appuntamento è alle 7 al parcheggio del Penny Market in via Martiri di Nassiryia a Lecco: “Con entusiasmo e voglia di passare una giornata insieme”.