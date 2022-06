Dopo due anni di stop, torna l’Assalto al Magnodeno

Quest’anno ci sarà anche un elicottero per salire e scendere dalla montagna

LECCO – Dopo due anni di stop causa Covid, è di nuovo tempo per l’Assalto al Magnodeno: la manifestazione, organizzata dal gruppo Alpini di Maggianico e Chiuso è una giornata di festa che in cima ad una delle terrazze più belle sulla città.

Si parte con la salita, libera, verso la baita alpina in vetta con appuntamento alle 11.15 per la santa messa che sarà celebrata da don Ottavio. Alle 12.15 si svolgerà il pranzo alpino con il gustosissimo risotto del Magnodeno preparato dalle penne nere.

Allieterà la giornata il gruppo folcloristico i Firlinfeu “Renzo e Lucia” . Grande Novità per quest’anno, funzionerà il servizio elicottero per salire e scendere in totale relax. Informazioni ulteriori nella locandina allegata