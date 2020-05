Domeniche e festivi, bus navetta gratis per la funivia dei Piani d’Erna

Navette gratuite per raggiungere, dal Caleotto, la piazzola della funivia dei Piani d’Erna

Un servizio attivo domenica e festivi per tutta l’estate

LECCO – Dal 7 giugno al 27 settembre 2020, tutte le domeniche e i giorni festivi, sarà possibile raggiungere gratuitamente, con un bus navetta di Linee Lecco, il piazzale di Versasio, per camminate in montagna o per prendere la funivia che sale ai Piani D’Erna.

Il servizio bus navetta effettuerà corse ogni 25 minuti, dalle ore 7 alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19, con partenza e arrivo da via Guglielmo Marconi a Lecco-zona Caleotto (lato recinzione Istituto Parini). Prevista anche una fermata intermedia in corso Promessi Sposi (zona incrocio semaforico) al civico 62 (per corsa di andata/salita) e al civico 17 (per corsa di ritorno/discesa).

Dove parcheggiare l’auto

Autovetture, motociclette, camper, furgoni possono essere posteggiati, gratuitamente, nell’area antistante l’Istituto d’Istruzione Superiore Parini (via Badoni) o al parcheggio del Centro Meridiana, mentre per le fermate di corso Promessi Sposi è possibile posteggiare nell’area antistante il cimitero di Castello (via Ponte Alimasco e via Enrico Mattei), oppure presso il parcheggio di via Martiri di Nassirya.

L’assessore: “Un nuovo servizio per tutta l’estate”

“L’attivazione di queste navette gratuite è una misura importante che permetterà di vivere le nostre montagne secondo due logiche – sottolinea l’assessore all’ambiente e ai trasporti del Comune di Lecco Alessio Dossi – quella della mobilità sostenibile e quella dell’accessibilità sicura e ordinata. I cittadini avranno un nuovo servizio efficiente per tutta l’estate, che li potrà portare al piazzale della funivia riducendo l’impatto delle auto, anche sul parcheggio, che spesso risentiva di un afflusso massiccio e a volte non del tutto ordinato. Questo dovrebbe inoltre aiutarci a governare al meglio la situazione anche in termini di accessibilità alla funivia, in un momento in cui è anche importante gestire nel migliore dei modi qualsiasi forma possibile di assembramento”.

“Speriamo – prosegue l’assessore – venga usato massicciamente dalla cittadinanza e anche da chi viene da fuori Lecco a visitare i nostri luoghi. Ricordo poi la possibilità di avvalersi anche del servizio di trasporto locale ordinario e in particolare della Linea 5 Funivia/Villa Brick, che da via Montello, nei pressi della stazione, porta fino a Versasio”.