Dopo il distacco chiusa la “Falesia di Versasio” per consentire i sopralluoghi

Le attività di ripristino affidate alla Comunità Montana del Lario Orientale

LECCO – Chiusa per verifiche e relativi sopralluoghi la “Falesia di Versasio” dopo il distacco di un grosso masso nel settore “Avalon” avvenuto nei giorni scorsi.

Con opportuna ordinanza, il Comune di Lecco ha disposto la chiusura temporanea della Falesia per consentire alla Comunità Montana del Lario Orientale, precedentemente informata sull’accaduto, di effettuare “verifiche tecniche relativamente alle cause dell’evento mediante lo svolgimento di sopralluoghi in parete da parte di personale specializzato”.

L’ordinanza di chiusura temporanea della Falesia di Versasio e il divieto di accesso alla stessa resterà in vigore fino al completamento delle attività di verifica e lo svolgimento di eventuali interventi necessari al suo ripristino.