LECCO – E’ sempre più frequente, in occasione delle forti piogge, come avvenuto nelle scorse ore, vedere la cascata che scende in zona Pradello dal San Martino. Matteo Ratti, nostro affezionato lettore, nel pomeriggio di ieri, appena cessate le piogge, ha preso il suo drone per girare un video della cascata ormai in fase di esaurimento, ripercorrendone il tracciato da Predello fino in cima alla bastionata a picco sul lago.