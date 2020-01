Dopo la Valmalenco il Cornizzolo, nuova gita col Cai Strada Storta

LECCO – Dopo la splendida escursione sulle nevi della Valmalenco, segnaliamo la prossima escursione organizzata dal Cai Strada Storta, domenica 2 febbraio, nel nostro territorio: salita al Monte Cornizzolo partendo da Civate e passando dalla meravigliosa abbazia di San Pietro al Monte. L’escursione di difficoltà E, prevede un dislivello di 280 metri per l’Abbazia e altri 600 metri per la vetta. E’ sufficiente essere muniti di normale dotazione per una gita escursionistica. L’appuntamento è alle 8 al parcheggio del Penny Market in via Martiri di Nassyria a Lecco e per maggiori informazioni è possibile visitare la sede (via Rovereto ad Acquate) il mercoledì e il venerdì dalle ore 21 alle ore 23.

LA LOCANDINA DELLA GITA AL CORNIZZOLO