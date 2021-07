Rinnovato anche il Consiglio per il quinquennio 2021 – 2026: tre le new entry

Bortoletto resta alla guida del gruppo rifugisti di Confcommercio Lecco per altri cinque anni

LECCO – L’assemblea elettiva del Gruppo Rifugisti di Confcommercio Lecco, svoltasi a inizio del mese di luglio presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi a Lecco, ha visto la conferma alla presidenza di Anna Bortoletto che gestisce il Rifugio Grassi, in località Bocchetta di Camisolo-Pizzo dei Tre Signori (Valtorta). Già presidente nel quinquennio 2016-2021, Anna Bortoletto è stata nuovamente eletta, all’unanimità, alla guida del Gruppo – fondato nel 2011 – per i prossimi cinque anni.

In occasione della riunione si è provveduto anche al rinnovo del Consiglio per il quinquennio 2021-2026. Tre le new entry nel Direttivo dei rifugisti lecchesi: Stefano Valsecchi (Rifugio Azzoni, Resegone), Alessandro Spezzadeschi (Rifugio Shambalà, Alpe Giumello) e Davide Rupani (Rifugio Lecco, Piani di Bobbio).