Attuale vice presidente del Cai Lombardia e già presidente del Cai Lecco

Emilio Aldeghi subentra a Renato Aggio presidente uscente appartenente alla sezione di Somma Lombardo

LECCO – Il lecchese Emilio Aldeghi (Cai Lecco) è stato eletto presidente del Cai Lombardia.

Con 172 voti Aldeghi è il nuovo presidente regionale dei Cai vincendo la sfida con il diretto avversario, Corrado Corradini (sezione di Salò), al quale sono andate 30 preferenze.

Un grande obiettivo del Cai Lecco, che vede, oltre all’elezione di Aldeghi anche quelle di due componenti del Consiglio Direttivo: Donatella Polvara (Cai Lecco) e Cinzia Mazzoleni (Cai Calolzio). Inoltre, è stato eletto come Revisore dei Conti il Dottor Maurizio Mariani (Cai Lecco).

Ben sette i lecchesi eletti nelle Commissioni regionali, nella Commissione Tutela Ambiente Motano è stata eletta Mariangela Riva (Cai Missaglia); Commissioni Rifugio Tiziano Riva (Cai Lecco); Commissione Seniores Michele Bettiga (Cai Lecco) e Bruno Marco (Cai Mandello); nella Commissione Alpinismo Giovanile Marco Corbetta (Cai Calco) e Davide Ollasci (Cai Valmadrera) e nella Commissione Sentieri e Cartografia Sergio Poli (Cai Lecco).

Le votazioni sono avvenute oggi, domenica, in call conference con i due candidati che si sono confrontati presentando i rispettivi programmi.

“Sono soddisfatto – commenta a caldo il neo presidente Aldeghi – Credo che in questa corsa alla presidenza sia stata decisiva la mia lunga esperienza nel mondo Cai iniziata nel lontano 1983 che mi ha permesso, nel corso di questi anni, di acquisire una buona competenza e una buona conoscenza della struttura Cai”.

Lungo infatti l’impegno di Emilio Aldeghi nel mondo Cai, iniziano nel Consiglio Direttivo, poi come accompagnatore regionale di alpinismo giovanile e cooordinatore gruppo, quindi due volte presidente del Cai Lecco, due mandati come consigliere regionale e, in quest’ultimo tirennio, l’incarico di vice presidente regionale.

“Lavorerò nel solco della continuità – ha concluso Aldeghi – e sosterrò in maniera forte il rapporto con Regione Lombardia. Sarà mia intenzione costituire dei gruppi di lavoro anche esterni al Consiglio Direttivo Regionale, prendendo dalle varie Sezioni persone preparate e competenti su specifici temi. Inoltre vorrò lavorare in modo stretto con le Commisioni affinché le idee che emergono dal loro lavoro siano motivo di interesse e trovino una concretizzazione”.

Per il Cai Lecco decisamente un ottimo risultato, ma in generale lo è per le sezioni lecchesi che con queste elezioni saranno ben rappresentate a livello regionale per il prossimo trienno.