Pernottamento e cena presso il Rifugio Deffeyes, località La Thuile (AO)

Iscrizioni entro il 29 giugno con un massimo di 25 partecipanti

LECCO – Il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza un “due giorni” al Rifugio Deffeyes (La Thuile-AO) ai piedi del grandioso ghiacciaio del Rutor.

Il programma comprende due giorni in cui sarà possibile ammirare e attraversare le bellezze della Valle d’Aosta, tra cui il Ghiacciaio del Rutor, il Lago Verde, il Lago Marginale e il Lago dei Seracchi. Il pernottamento avverrà al Rifugio Deffeyes, dove verrà servita la cena e la prima colazione del giorno seguente (costo del rifugio euro 44 per i Soci CAI, euro 55 per i non Soci).

Il termine delle iscrizioni è il 29 giugno, con un massimo di 25 partecipanti.

Si rammenta che per partecipare occorre essere Soci GEL.

In allegato il programma completo delle due giornate.