Escursione al Pizzo Baciamorti per il Gruppo Escursionisti Laorchesi

Domenica 5 ottobre

Gita sulle Prealpi bergamasche

LECCO – Una bella giornata di sole ha accompagnato, domenica 5 ottobre, il Gruppo Escursionisti Laorchesi nell’uscita al Pizzo Baciamorti (2.009 m), una delle vette più suggestive delle Prealpi bergamasche, sopra Pizzino (BG).

Da Quindicina (1.285 m) il gruppo è salito alla Baita Baciamorti (1.458 m) e al Passo Baciamorti (1.540 m), fino a raggiungere la vetta del Pizzo Baciamorti (2.009 m). Il rientro ha seguito un percorso panoramico con il passaggio per la Baita Cabretondo (1.869 m), la Bocchetta Regadur (1.860 m), l’ex Rifugio Cesare Battisti (1.690 m) e il Rifugio Gherardi (1.650 m).