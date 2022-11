Escursionisti in difficoltà nel canalone Porta: intervento dei vigili del fuoco in Grignetta

Immediato l’intervento del reparto Saf e dell’elicottero Drago

BALLABIO – Sono finiti in una zona pericolosa del canalone Porta, a circa 1.700 metri di quota in Grignetta, e impossibilitati a proseguire i due escursionisti coinvolti hanno chiamato i soccorsi.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco: da terra, tramite le squadre Saf, e dall’aria con l’elicottero e il reparto volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa.

Una volta individuati i due escursionisti, gli specialisti dei Vigili del Fuoco si sono calati tramite il verricello dell’elicottero Drago, per metterli in sicurezza e trasportarli in una zona sicura.

L’intervento di soccorso tecnico urgente, richiesto nella tarda mattinata di oggi domenica 6 novembre, è durato circa 1 ora e mezza.