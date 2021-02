Durante le giornate di formazione i tecnici hanno simulato il recupero di un ferito e la ricerca in valanga

PIANI RESINELLI – Nei giorni scorsi, dal 15 al 18 febbraio, il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili de Fuoco di Lecco è stato impegnato in un addestramento ai Piani dei Resinelli.

Le giornate formative si sono svolte in Grignetta dove i tecnici dei Vigili del Fuoco specializzati nel soccorso su neve e ghiaccio si sono addestrati nella ricerca in valanga con l’impiego di artva, pala e sonda. In seguito gli operatori hanno simulato la manovra di recupero del ferito tramite tecniche SAF con una barella per ambienti innevati.

Alcuni degli operatori impegnati nell’addestramento sono gli stessi interventi sul Monte Velino, in Provincia dell’Aquila, Abruzzo, per la ricerca di 4 dispersi in valanga.