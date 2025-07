Estate ai Piani Resinelli, torna la rassegna turistico culturale

“Le Grigne e il Parco Valentino: il cuore dell’alpinismo e della biodiversità”

La comunità montana al lavoro per l’apertura sperimentale di uno sportello informativo montagna

PIANI RESINELLI – La rassegna turistico-culturale “Le Grigne e il Parco Valentino: il cuore dell’alpinismo e della biodiversità”, che si svolgerà ai Piani dei Resinelli, a partire dal mese di luglio e che quest’anno giunge alla sua sesta edizione, è finalizzata a promuovere e sostenere il comparto turistico della montagna lecchese.

“Il successo delle iniziative proposte negli anni passati ha riattivato un ‘turismo di prossimità’, contribuendo a ridare vita a luoghi di villeggiatura paesaggisticamente incantevoli”, spiega Riccardo Fasoli, Assessore al Turismo della Comunità Montana.

I partner del progetto sono: il Comune di Lecco, il Comune di Mandello del Lario, il Comune di Abbadia Lariana e il Comune di Ballabio. L’obiettivo è potenziare e mettere a sistema le attività già attuate da diverse realtà associazionistiche nell’area dei Piani dei Resinelli. Il sostegno prezioso è quello della Camera di Commercio di Como Lecco. Il calendario include anche iniziative promosse dall’Associazione Resinelli Tourism Lab e dall’Associazione “I Promessi Sposi in Circolo” e l’Associazione SEL, oltre che in collaborazione con la sezione del Cai di Lecco.

Le Grigne rappresentano il cuore delle montagne lecchese e dell’alpinismo lombardo, ed anche quest’anno sono state inserite nel programma alcune video-proiezioni all’aperto, dedicate alla valorizzazione e promozione di questa grande tradizione. Ai Resinelli saranno protagoniste due grandi imprese extraeuropee dell’alpinismo, delle quali, nel 2025 si festeggia il cinquantesimo anniversario:

la conquista del Nevado Alpamayo , parete sud-ovest – Ande Peruviane – Perù, 20 giugno 1975, considerata la montagna più bella del mondo. Componenti della spedizione: Casimiro Ferrari, Pino Negri, Angelo Zoia, Pinuccio Castelnuovo, Sandro Liati e Danilo Borgonovo. Salirono una parete di ghiaccio così fotogenica da diventare memorabile in ogni calendario di alpinismo mondiale.

, parete sud-ovest – Ande Peruviane – Perù, 20 giugno 1975, considerata la montagna più bella del mondo. Componenti della spedizione: Casimiro Ferrari, Pino Negri, Angelo Zoia, Pinuccio Castelnuovo, Sandro Liati e Danilo Borgonovo. Salirono una parete di ghiaccio così fotogenica da diventare memorabile in ogni calendario di alpinismo mondiale. la conquista della Cattedrali del Baltoro, Karakorum – Pakistan, 8 e 12 luglio 1975, dove i lecchesi hanno dimostrato di essere all’avanguardia nell’alpinismo tecnico sulle più alte montagne del mondo.

Proprio ai Resinelli, poco distante da quello che fu il “suo” Ristorante 2184, sabato 23 agosto sarà ricordato anche Marco Anghileri riproponendo la videoproiezione “La Grigna del Butch”, presentata il 27 giugno alla Camera di Commercio, che la CM ha messo a disposizione per il territorio. Non mancheranno inoltre: passeggiate nel Parco Valentino, spettacoli ed attività sportive per bambini, iniziative teatrali e di lettura. E nel mese di settembre, attività dedicate alle biciclette.

Nel calendario abbiamo inserito anche l’apertura continuativa del Centro Visitatori di Villa Gerosa Crotta nel Parco Valentino, il mercoledì, il sabato e la domenica dalla 10 alle 17, nei mesi di luglio e agosto. In una sala dedicata del centro si potrà visionare la proiezione dedicata a Marco Anghileri.

“Stiamo lavorando anche per l’apertura sperimentale di uno sportello informativo montagna, un punto di riferimento per consigli e informazioni aggiornate sugli itinerari escursionistici delle Grigne, con operatori del Collegio Guide Alpine e di Media Montagna – continua l’assessore Riccardo Fasoli -. Questo per sottolineare la vocazione escursionistica delle Grigne. Il cambio di Giunta in Comunità Montana ha ritardato leggermente i tempi di questa programmazione, ma siamo felici di aver creato anche per la stagione 2025 una bellissima rassegna, che proseguirà anche a settembre. Per il 2026 contiamo di farci trovare ancora più pronti, cercando di mettere a fattor comune tutte le iniziative che, non solo gli attori istituzionali, stanno portando ai Piani Resinelli”.