Fase 2: l’appello alla prudenza del soccorso alpino nazionale

Sei regole da seguire nelle prossime settimane

“I contagi sono calati ma è in discesa che bisogna stare più attenti”

LECCO – Poche semplici regole che vanno ad aggiungersi alle disposizioni di legge. Il soccorso alpino nazionale ha lanciato un appello alla prudenza in vista della ripartenza delle attività motorie e sportive.

“I contagi sono calati ma è proprio in discesa, come in un’escursione in montagna, che bisogna fare maggiore attenzione. La discesa infatti non consente errori. Per questo motivo vi proponiamo 6 semplici regole da seguire nelle prossime settimane. #StaySafe e condividi questa informazione”.