Ferrata Contessi al Monte Due Mani, una serata per raccontarne la storia e il futuro

LECCO -La Ferrata Contessi, uno dei percorsi simbolo delle montagne lecchesi, sarà al centro di un incontro pubblico in programma mercoledì 10 settembre alle ore 20.45 presso l’Officina Badoni, in Corso Matteotti 7 a Lecco.

La serata, organizzata dalla Sezione di Lecco del Club Alpino Italiano insieme al CAI Lecco Sottosezione Ballabio “Casimiro Ferrari”, vuole ripercorrere le tappe principali della via ferrata che si sviluppa sul Monte Due Mani, tra storia, testimonianze e prospettive future.

L’iniziativa nasce con l’intento di approfondire non solo i ricordi e gli episodi che hanno caratterizzato la Ferrata Contessi, ma anche il progetto di riqualificazione che punta a valorizzarla ulteriormente come patrimonio escursionistico e alpinistico del territorio.

L’incontro è sostenuto anche dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, a conferma della volontà di mettere al centro la montagna come elemento identitario e culturale per la comunità.