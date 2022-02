Appuntamento alle ore 10.00 al piazzale della partenza della funivia dei Piani d’Erna

I tre celebri itinerari lecchesi riaprono dopo gli interventi di manutenzione straordinaria costati 300 mila euro

LECCO – La data da segnare in rosso sull’agenda è quella di sabato 19 marzo, quando le tre ferrate Gamma 1, Gamma 2 e Corna di Medale verranno inaugurate e riaperte dopo i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza iniziati lo scorso settembre.

I tre celebri itinerari lecchesi riaprono, tornando ad essere utilizzabili dopo interventi straordinari costati 300mila euro, dei quali 150 giunti dalla Regione Lombardia, 100 messi a disposizione dalla Fondazione Comunitarie Lecchese Onlus e 50 direttamente dal Gruppo Alpinistico Gamma anche attraverso una campagna di crowdfunding.

I lavori, previsti nell’ambito dell’atto integrativo all’accordo di programma sulla valorizzazione delle falesie lecchesi, hanno riguardato le tre vie ferrate: Gamma 1 (Pizzo d’Erna), Gamma 2 (Monte Resegone) e Corna di Medale (Monte San Martino).

L’iter per la riqualificazione aveva preso il via nel settembre 2019 con la predisposizione di un progetto di fattibilità e poi la ricerca dei fondi necessari a poter aprire i cantieri. I lavori veri e proprio sulle ferrate hanno preso il via nel mese di settembre 2021 e sono terminati con i collaudi in queste ultime settimane. Un progetto molto oneroso che renderà nuovamente percorribili in sicurezza i due storici itinerari attrezzati sulle pendici del monte Resegone, un progetto che è stato reso possibile grazie a un positivo dialogo e alla collaborazione fra le associazioni del territorio e gli enti locali.

“Questa iniziativa – afferma il Presidente dei Gamma Riccardo Milani – voluta e sostenuta dal Gruppo Alpinistico Gamma, è il segnale di un interesse rinnovato e anche di un nuovo approccio al paesaggio e alle sue potenzialità, e ci auguriamo, per il bene comune del territorio, anche di un nuovo rilancio in grande stile alla vocazione turistica degli sport outdoor. La nostra volontà, come associazione oltre a quella di perseguire i nostri scopi fondativi alpinistici per i soci è anche quello di essere partecipi e da sempre concretamente attivi nel dare un contributo sociale economico alla città e alle attività praticabili in montagna e crediamo che il motore giusto sia quello dell’outdoor, che permette di vivere la natura a ogni età e in varie forme”.

L’assessore all’Attrattiva Territoriale del comune di Lecco, Giovanni Cattaneo aggiunge: “Sarà una giornata importante che attendavamo da tempo. Con la riapertura delle tre ferrate le nostre montagne tornano ad arrichirsi di uno degli elementi di maggior pregio e questo appuntamento darà il via al calendario degli eventi dell’iniziativa ‘Lecco Ama la Montagna’ “.

19 marzo, alle ore 10.00, sul piazzale della partenza della funivia dei Piani d’Erna, ci sarà l’inaugurazione ufficiale con la quale si ridaranno a tutti gli appassionati di montagna tre gioielli del territorio lecchese. Il programma completo è in fase di definizione.