“Festa delle Guide” in Val Masino. Un weekend di avventura, natura e montagna

Escursioni e arrampicate per adulti e bambini

L’evento si svolgerà sabato 6 settembre

VAL MASINO (SO) – Avventura, natura e adrenalina: sono questi gli ingredienti della “Festa delle Guide”, l’evento in programma per sabato 6 settembre che porterà nuova energia in Val Masino. Una giornata gratuita e aperta a tutti, dedicata a chi ama la montagna o desidera avvicinarsi per la prima volta al suo mondo.

Escursioni guidate, arrampicate e attività all’aria aperta animeranno i sentieri, le falesie e i boschi della valle, con il supporto esperto delle Guide alpine e degli Accompagnatori di media montagna della Lombardia.

Due escursioni nella splendida Val di Mello: la prima, più impegnativa, conduce nella suggestiva Val del Ferro, ideale per escursionisti esperti; la seconda, più accessibile, si snoda dolcemente nel fondovalle dopo un tratto iniziale in salita.

Per chi preferisce l’arrampicata, c’è l’opportunità di cimentarsi sulle pareti del celebre Sasso Remenno, la più rinomata palestra di granito della Lombardia. In alternativa, si può affrontare il “Sentiero dei Ciclopi”, un avvincente percorso tra massi giganteschi, dove si cammina e si scala in sicurezza, sempre legati alla propria Guida. Sono queste le esperienze outdoor proposte dalle Guide alpine della Lombardia per la “Festa delle Guide”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Val Masino, rientra nel progetto “Con le Guide sulle montagne di Lombardia”, un programma promosso da Regione Lombardia e dal Collegio Guide alpine Lombardia, che prevede numerosi eventi gratuiti e aperti a tutti.

L’obiettivo è incentivare una fruizione consapevole del territorio montano, diffondendo una cultura del rispetto della natura e promuovendo comportamenti corretti nelle attività outdoor, condizione fondamentale per garantire la sicurezza personale e la tutela dell’ambiente alpino.

“Eventi come la ‘Festa delle Guide’ sono un’occasione preziosa per promuovere l’educazione alla montagna, il rispetto per l’ambiente e una cultura dell’outdoor sicura e consapevole, soprattutto tra le nuove generazioni. Regione Lombardia crede profondamente nel valore sociale, educativo e turistico della montagna e continuerà a sostenere con determinazione l’impegno delle Guide alpine e degli Accompagnatori di media montagna, veri custodi del nostro patrimonio naturale” ha dichiarato il Sottosegretario allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi.

“La Festa delle Guide è un appuntamento che ci piace rinnovare ogni anno perché ci dà la possibilità di proporre nella stessa giornata diverse attività tipiche delle nostre professioni – ha sottolineato Fabrizio Pina, presidente del Collegio Guide alpine Lombardia – Come sempre la partecipazione è gratuita e tutto è predisposto affinché i partecipanti possano godere appieno dell’ambiente e dell’esperienza”.

“Torna a settembre la ‘Festa delle guide alpine’, un appuntamento sentito e ricco di emozioni, un’occasione per celebrare la montagna, la tradizione e il coraggio di chi ogni giorno la vive e la protegge – ha dichiarato il sindaco di Val Masino Pietro Taeggi – Tra cerimoniali, racconti e momenti conviviali, la valle si anima nel segno dell’amicizia e del rispetto dell’ambiente. Un invito aperto a tutti per condividere la bellezza e lo spirito dell’alpinismo”.

Tutti i partecipanti si ritroveranno nell’area picnic situata lungo la strada nei pressi del Sasso Remenno (località Filorera, nel Comune di Val Masino), da dove partiranno insieme alle proprie Guide per prendere parte alle diverse attività in programma. Qui link Maps.

Le escursioni sono aperte anche ai ragazzi a partire dai 10 anni, con ritrovo fissato alle ore 9. La prima escursione si snoderà all’interno della Riserva naturale della Val di Mello, tra torrenti cristallini, cascate e laghetti alpini. Anche la seconda proposta si svolgerà nella stessa riserva, con destinazione la suggestiva Cascata del Ferro.

L’attività di arrampicata sarà organizzata in due turni: il primo al mattino, dalle 9 alle 12:30, e il secondo al pomeriggio, dalle 14 alle 17:30. Possono partecipare adulti e ragazzi a partire dai 10 anni. L’attrezzatura necessaria sarà fornita direttamente dalle Guide alpine a chi ne fosse sprovvisto.

È inoltre possibile partecipare a un’emozionante esperienza sul Sentiero dei Ciclopi: un percorso avventura ad anello, in parte attrezzato, che include facili passaggi di arrampicata e zip-line. Il tracciato si snoda tra stretti camini e imponenti massi di granito nell’area del Sasso Remenno, offrendo un’immersione totale nella natura. L’attività è adatta sia agli adulti che ai ragazzi dai 10 anni in su.

I ragazzi tra i 10 e i 16 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un tutore responsabile. In caso di maltempo, l’evento verrà posticipato al 20 settembre.

Le iscrizioni online, disponibili sul sito del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, assicurano la partecipazione e si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti o comunque giovedì 4 settembre alle ore 12. Sarà possibile iscriversi anche direttamente in loco senza prenotazione, ma si segnala che i posti sono limitati e soggetti a disponibilità.

Data l’elevata richiesta e il numero limitato di posti disponibili per ogni evento, è fondamentale che chi si iscrive si presenti oppure comunichi la propria rinuncia con il massimo anticipo possibile. Questo permetterà ad altre persone di partecipare e faciliterà l’organizzazione, garantendo il lavoro efficace dei numerosi professionisti coinvolti nell’iniziativa.

Ogni partecipante riceverà in omaggio un accessorio speciale.