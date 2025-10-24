Formazione e cultura di montagna. Sei incontri online gratuiti con le Guide alpine

Dall’arrampicata all’escursionismo, dalla prevenzione invernale alle carriere alpine

Il primo incontro si svolgerà il 3 novembre

LECCO – A novembre le Guide alpine della Lombardia parlano di montagna e delle proprie professioni attraverso sei webinar tematici, gratuiti e aperti a tutti.

Gli argomenti trattati saranno: Arrampicata, Clima, ghiacciai e permafrost alpino, Diventare Accompagnatore di media Montagna, Prevenzione per la montagna invernale, Escursionismo e Diventare Guida alpina. Gli appuntamenti online, promossi in collaborazione con Regione Lombardia, si terranno in serata, alle 20:30.

Si tratta dell’ultimo step del progetto “Con le Guide sulle montagne di Lombardia”, che nel corso di primavera de estate ha visto la realizzazione di escursioni, giornate di arrampicata e la Festa delle Guide, tutti eventi gratuiti e molto partecipati.

L’iniziativa, promossa dal Collegio Guide Alpine Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia, mira a favorire una fruizione consapevole degli spazi naturali, diffondere la cultura di montagna e fornire conoscenze e informazioni utili per accrescere la consapevolezza di appassionati e neofiti che si avvicinano alle alte quote.

Gli incontri avranno una durata di circa due ore e si svolgeranno sulla piattaforma Zoom, che permette ai partecipanti di porre domande e interagire con i relatori. Gli eventi non saranno registrati. I link per partecipare ai singoli webinar saranno pubblicati sulle pagine dedicate di ciascun incontro sul sito del Collegio Guide Alpine Lombardia.

Calendario degli incontri:

3 Novembre – ARRAMPICATA ore 20:30

10 Novembre – CLIMA, GHIACCIAI E PERMAFROST ALPINO ore 20:30

11 Novembre – DIVENTARE ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA ore 20:30

17 Novembre – PREVENZIONE PER LA MONTAGNA INVERNALE ore 20:30

24 Novembre – ESCURSIONISMO ore 20:30

26 Novembre – DIVENTARE GUIDA ALPINA ore 20:30

Per info consultare questo link.