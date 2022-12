Frana sulla Lecco-Ballabio, chiusi per sicurezza anche i sentieri

Vietati precauzionalmente i sentieri che si avvicinano al punto della frana

Ordinanza del Comune di Lecco, in attesa degli accertamenti necessari

LECCO – Oltre alla raccordo stradale, sono stati chiusi temporaneamente anche i sentieri che collegano Lecco a Ballabio, passando dalla zona del Passo del Lupo, interessata dalla frana, scesa nel pomeriggio sulla statale.

Si tratta di una misura precauzionale, presa dal Comune di Lecco in accordo anche con il Comune di Ballabio, per evitare che gli escursionisti si avventurino in punti pericolosi. Chiuso l’accesso al sentiero da Versasio e anche da Bonacina

Il rischio di ulteriori distacchi infatti non è escluso, serviranno accertamenti tecnici per assicurarsi sulla sicurezza del versante.

L’ARTICOLO PRINCIPALE